Bienvenidas refugiadas

Estos días hemos vuelto a hablar de Afganistán, ese conflicto olvidado que inauguró la llamada “guerra contra el terror” de la Administración Bush. Un conflicto que lleva veinte años enquistado, que ha supuesto la pérdida de innumerables vidas y que ha terminado cerrando la Administración Biden de una forma caótica, en un sálvese quien pueda. Todo ello sin conseguir ninguno de los supuestos objetivos “liberacionistas”, a saber: libertad y democracia, igualdad de derechos para las mujeres y la destrucción de régimen talibán. Las imágenes del aeropuerto de Kabul, con cientos de personas intentando subirse a los aviones desesperadamente, expresan muy bien el caos general que reina actualmente en el país.

Pero más allá de las impactantes imágenes de estos días, la realidad es que el conflicto armado y las vulneraciones de derechos humanos en Afganistán llevan años expulsando a miles de ciudadanos y ciudadanas y, en especial, a periodistas, artistas, disidentes políticos, defensoras de los derechos de las mujeres, etc. No podemos olvidar que, a día de hoy, al menos 5 millones de personas afganas se encuentran refugiadas en otros países: 2,5 en Irán, 1,5 en Paquistán y un millón en otras partes del mundo. Previsiblemente, la victoria talibán no hará más que acrecentar la salida del país de quienes temen sufrir persecución, lo que supondrá un gran reto humanitario y de protección para la comunidad internacional. Hasta ahora, la política practicada por la Unión Europea hacia la población afgana que huye o ha huido del conflicto y del apartheid de género impuesto por el régimen talibán ha sido la negación de derechos. Encerrar a los y las que huyen en campos horrendos, como el de Moria, y devolver a la gente de nuevo a su país, incluso en medio de la ofensiva talibán, ha sido la respuesta europea hasta la fecha.

La UE no puede seguir vulnerando el derecho al asilo. Toda la comunidad internacional está obligada a ofrecer refugio seguro a toda afgana o afgano que huya de persecución y necesite protección.

Por ello, los y las abajo firmantes exigimos al Gobierno de España que adopte una posición clara a nivel estatal y en el marco de las instancias europeas para asegurar:

– La apertura, por parte de todos los países europeos, de vías legales y seguras, de un corredor humanitario que asegure que las y los refugiados afganos puedan abandonar Afganistán y llegar a Europa. Esto incluye la concesión de visados humanitarios y de asilo. España debe establecer un procedimiento rápido y eficaz para que se pueda pedir asilo en las embajadas y consulados españoles, reforzando para ello su personal administrativo y diplomático. Debe priorizarse la salida del país de las personas refugiadas que se encuentran en situación más vulnerable, entre ellas, las y los defensores de derechos humanos, las mujeres que sufren persecución de género y toda persona perseguida por orientación sexual.

–La declaración europea de que Afganistán no es un país seguro, paralizando todas las devoluciones y reasentando en condiciones dignas a las personas refugiadas afganas actualmente retenidas en campos europeos, así como impulsando el reasentamiento en territorio europeo de quienes se encuentran en los países limítrofes con Afganistán y así lo soliciten.

–La suspensión del acuerdo UE-Turquía que impide a afganos y afganas llegar a territorio europeo por la llamada ruta turca.

– El examen individualizado de todas las solicitudes de asilo, garantizando todos los derechos a las y los solicitantes de asilo reconocidos en la normativa internacional (abogado, intérprete, condiciones de acogida dignas, derecho al recurso, etc.). Garantizando también que se realiza con un enfoque de género que contemple las violencias específicas que afrontan las mujeres afganas en origen, en los campos de refugiados, en el tránsito migratorio y en las sociedades de acogida. Debe tenerse en cuenta las especiales necesidades de protección de las niñas y adolescentes, de las mujeres que son cabeza de familia en núcleos monoparentales, de las víctimas de trata y tortura, de las enfermas, de las dependientes y de quienes sufren persecución por su orientación sexual y su género.

–La designación de una partida económica extraordinaria que asegure, en todos los países europeos, programas de acogida dignos para las personas refugiadas y los/as solicitantes de asilo, así como para apoyar técnica y económicamente a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en los países vecinos de Afganistán, que son los que a día de hoy están sosteniendo el mayor esfuerzo de protección y acogida, con escasos recursos.

–Por último, queremos recordar que la acogida, el asilo y la defensa de los derechos humanos no son sólo una cuestión de solidaridad con la población afgana en peligro, sino una obligación jurídica de la UE y sus Estados miembro, recogida en la normativa comunitaria y en los diferentes acuerdos internacionales suscritos por los países europeos.

El “No a la Guerra” de hace veinte años tiene que resucitar hoy en día en un “Bienvenidas refugiadas”.

Firmantes:

Olga Rodríguez (periodista)

Miguel Urbán (Eurodiputado)

Helena Maleno (defensora de DDHH)

Santiago Alba Rico (Escritor)

Alberto San Juan (Actor)

Oscar Camps (Director de Proactiva Open Arms)

Marco Aparicio (Presidente del Observatorio DESC)

Nuria Alabao (periodista)

José María González “Kichi” (alcalde de Cádiz)

Jorge Riechman (Profesor UAM y escritor)

María Eugenia Rodríguez Palop (eurodiputada)

María Dantas (diputada)

César Rendueles (Profesor UCM y escritor)

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (Profesora UAM)

Carlos Bardem (Actor y Escritor)

Luisa Martin Rojo (Catedrática UAM)

Miquel Ramos (periodista)

Justa Montero (asamblea feminista)

Juan Hernández (Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Hibai Arbide (periodista)

Carolina del Olmo (editora)

Carlos Prieto del Campo, editor de la New Left Review

Amaia Pérez Orozco. Economista feminista y activista social

Antonio Maestre. Periodista.

Teresa Rodríguez diputada del Parlamento Andalucía

Leila Nachawati Rego, profesora de comunicación.

Jaime Pastor (Profesor UNED)

Fernando Berlín (Periodista)

Antonio Manuel Rodríguez Ramos (Profesor UCO y escritor)

Jule Goikoetxea (escritora y profesora UPV)

Yayo Herrero (Ecologistas en Acción)

Jacinto Lara (Abogado)

Mireia Vehí (diputada)

Albert Botran (diputado)

Curro Morales (músico)

Manuel Chaparro (Musico)

Rozalén (Cantautora)

Ismael Serrano (Cantautor)

Nacho Vegas (Músico/autor)

Belén López-Valcárcel

Alba González Villa Actriz de La Extraña Compañía

Ana Fernández Migallón. Actriz de La Extraña Compañía

Ruth Ferrero (Profesora UCM)

Teun A. van Dijk (Centre of Discourse Studies, Barcelona)

José Antonio Martin Pallin, Magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Carlos Castresana Fernández. Fiscal

Manuel Ollé Sesé: Profesor UCM Derecho Penal Internacional y abogado

Alberto Santamaría (Profesor USAL y escritor)

Pamela Palenciano. Actriz, monologuista "No solo duelen los golpes”.

Eva Codó, Profesora Universitat Autònoma de Barcelona.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

Juan Carlos Moreno Saiz. profesor Universidad Autónoma de Madrid.

Enrique Molina Ecologistas en Acción (coordinador)

Sara Acuña Romero Ecologistas en Acción (coordinadora)

Luis Rico Ecologistas en Acción (coordinador)

Luis Torrego Egido, profesor de la Universidad de Valladolid.

Manuel Garí, economista

Ángela Aguilera, diputada parlamento de Andalucía

Daniel Geffner médico, exdiputado Corts Valencia

Lorena Garrón, concejala Ayuntamiento de Cádiz

Sergio Peris Mencheta, actor y director teatral.

Rafaela Pimentel. Territorio Doméstico.

Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política.

Daniel Albarracín Economista y sociólogo. Consejero Cámara de Cuentas de Andalucía.

Domingo Sánchez-Mesa Martínez, Catedrático Universidad de Granada.

Ana Villaverde Valenciano, diputada de Adelante Andalucía en el parlamento andaluz y militante de Anticapitalistas

Rommy Arce, exconcejala de Madrid

María García. Diputada en el Parlamento de Andalucía

Natalia Slepoy Benites (Activista en derechos humanos)

Guillermo Zapata. (Guionista.)

Paloma García Varela (Activista en derechos humanos)

Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía Aplicada de la UCM.

Luis Miguel Úbeda, periodista.

Federico Soto Díaz-Casariego, Economista, ex-Director del Departamento de Economía Aplicada V de la UCM

Javier Giménez Perelló Bibliotecario y filólogo, Universidad Complutense de Madrid

José Ángel Bergua Catedrático de sociología, Universidad de Zaragoza

Jordi Roca Jusmet. Economista. Universidad de Barcelona

Patxi Zabalo, Profesor de la UPV/EHU

Lourdes Beneria, Catedrática Emérita Universidad de Cornell

Fernando Luengo Escalonilla, Economista

Miren Etxezarreta, profesora de universidad jubilada.

Omar de León Naveiro Economía Aplicada, Pública y Política, Facultad de CC. Políticas y Sociología UCM

Jorge Garcia-Arias, PhD Associate Professor, University of Leon, Spain y Research Associate, SOAS, University of London.

Marià de Delàs (periodista de Diari Públic)

Ana Pérez, feminista

Pedro Ramiro, miembro de Paz con Dignidad-OMAL

Paca Blanco (Ecologistas en Acción y Coordinadora de Vivienda Madrid)

Juan Ibarrondo, escritor

LLum Quiñonero (Periodista y escritora)

German Cano (profesor Filosofía UCM)

Laura Casielles (poeta y periodista)

Carlos Sevilla (abogado)

Jorge Lago, Editor y profesor de la UC3M

Cristina García de Andoin Martín, Ongi Etorri Errefuxiatuak

Gonzalo Fernández, miembro de Paz con Dignidad-OMAL

Anabel Sanz del Pozo, Feministalde

Petxo Idoiaga, catedrático UPV/EHU

Isabel Otxoa, profesora UPV/EHU y activista de la ATH

Iñaki Barcena (Catedrático de Ciencia Política UPV/EHU y activista de Ekologistak Martxan)

Victor Santiago Pozas (profesor colaborador UPV/EHU)

Uri Ruiz Bicandi, (profesora UPV/EHU)

Pedro Ibarra, (Catedrático de Ciencia Política UPV/EHU)

Carlos Askunze Elizaga, activista de la economía solidaria

Alberto Estefanía Hurtado, Ongi Etorri Errefuxiatuak

Xabin Arrizabalaga, irakasle.

Natividad Ovelleiro, irakasle;

Txus Elorza, irakasle;

Iosu Balmaseda, ESK sindikatua

Mercedes Gómez, feminista internacionalista;

Mikel de la Fuente, profesor jubilado EHU/UPV y activista del movimiento de pensionistas

María Viadero, feminista

Fátima Fernández, activista antirracista.

Jokin Alberdi Bidaguren, profesor UPV/EHU

Luciana Alfaro Lavado (feminista antirracista)

Beatriz Umbón (profesora y militante de la Marcha Mundial de Mujeres)

Erika González, OMAL-Paz con Dignidad

María Rosa Pintor Raya, militantes de la BEA (Asamblea de Mujeres de Bizkaia);

Pilar Gil Pascual jubilada.

Pedro Macho, inspector de educación

Mikel Casado, profesor jubilado

Sandra García, sindicalista

Soledad Luque, Profesora UC3M

Arantza Fernández de Garayalde, maestra y sindicalista jubilada

Igor Olabarrieta Garabieta, Komite Internazionalistak

Irantzu Varela, periodista.

José Daniel Gutiérrez Porset, Caravana Abriendo Fronteras

Tinixara Guanche, trabajadora social

Natalia Escolar Turiño, Komite Internazionalistak (KI);

Patricia Lezama Ortiz de Urbina, Komite Internazionalistak (KI).

Ricardo Morón Prieto. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Lourdes Navarrete Sánchez, Profesora de infantil.

Ángeles Ramírez Fernández Profesora de Antropología Social UAM

Liliana Suárez Navas Profesora de Antropología Social UAM

Sato Díaz, periodista y actor

Luz Olier Arenas, escritora y actriz

José Antonio Ortega, director de teatro

Concha Busto, productora y distribuidora teatral

Miguel Muñoz, periodista

Juan Calot, actor

Alfons Pérez López Observatori del Deute en la Globalització

Alejandra Jacinto Uranga (diputada asamblea de Madrid)

Mireia Llorente Sánchez. Grupo de ecologistas en acción de Plasencia

Jose Maria Garcia Perez Ecologistas en Acción de la comarca de la Vera

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción

Juantxo López de Uralde (diputado)

Maria Cecilia Fernández- Ecologistas en Acción

Gema García Serrano (Obra Social Tetuán)

Félix Jiménez Domínguez (Ecologistas en Acción

Francis Reina, Anticapitalistas Extremadura

Julia Cañamero, Anticapitalistas

María Consolación Pérez Ugena StopDesahucios Móstoles

Paco Segura Castro, Ecologistas en Acción

Irene Landa (anticapitalistas)

Sara Acuña Romero - Ecologistas en Acción

Juan José Fuentetaja Olmos Ecologistas en Acción

Rosa Mogollón Calvo Movimiento Iberico Antinuclear

Ana Martín García, Podemos

Gloria Dávila, Alejo Red del Tajo

Irma Blanco García, Forum de Política Feminista

Luis Eduardo Dos Anjos Álvarez Anticapitalistas Extremadura

Irene de la Cuerda López militante de ecologistas en acción MIA y CGT

Rodrigo Irurzun de Ecologistas en Acción

Ana Marcela Montanaro Observatorio Ético Internacional OBETI

Cristina Pozas Navarro A.V. Alshorok- Amanece Cañada Real

Quim Pérez Gómez, Aigua és Vida.

Carmen Maestro Lorenzo (Móstoles Feminista)

Ana Hernando Atorrasagasti de FxC

Obed Arnaldo Santos Pascua . CNT

Montaña Chaves Pedrazo. Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres.

Julia Marcos Gomez (movimiento ibérico antinuclear)

Mercedes Revuelta de la Coordinadora de Vivienda de Madrid

Javier Hernández, Coordinadora de Vivienda de Madrid

Ildefonso Calvo Suero (movimiento ibérico antinuclear)

María del Carmen Arnedo Rico (activista de la PAH)

Javier Andaluz Prieto, Ecologistas en Acción

Carmen Ibarlucea Paredes (ecofeminista)

Paco Jones Campamento de Mérida

María Eugenia García (Anticapitalistas)

Luis González Reyes, Ecologistas en Acción

Marta Pascual Rodríguez, Ecologistas en Acción

Cristina Leal, Ecologistas en Acción

Alberto Pina Martínez (Pintor y profesor de dibujo)

María del Mar Jiménez Vílchez (Red de Mujeres por una transición energética ecofeminista)

Ana Rufo Morado, ecologistas en Acción

Lorenza Berlanga Sanchez (CCOO)

Juan Hortensia Grau, Cambrils en Comu

Álvaro Larraza Lázcoz (Px1NME)

Juan Vicente Méndez de León (Podemos)

Judit Carreras Garcia, Fundación Viento Sur

Manuel Fernández Suárez (Sindicato Solidaridad Obrera)

Roberto Herreros Suárez (Ecologistas en Acción)

Pilar Diego Madrazo, Ecologistas en Acción

Jose Ángel Guerrero Gutiérrez, Podemos

José Manuel Lorenzo Huerta, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca.

Berta Iglesias Varela, Ecologistas en Acción

Juan Antonio Herránz Cabrero Portavoz de la Cordinadora General de Pensilonistas de Madrid - Unidad ( CGPM-U)

Laura Barrio (Asamblea de Vivienda de Usera)

Luis Miguel Honrubia Murillo Coordinadora vivienda Madrid

Almudena de la Peña Palacios - Ecooo

Begoña María-Tomé Gil (CCOO)

Belén García nieto (PAH centro Madrid)

M Isabel Cabrera Sevilla (Podemos)

Javier Navascues Chivite, (Rivas Aire Limpio y Anticapitalistas)

Paloma Muñoz Martín Pah Centro-Arganzuela

María Luisa Perez Colina (Fundación de los Comunes)

Eloi Nolla Subirats -ecologistes en Acció

Rosa Becerro Encinas. Secretaria de Acción Social de CGT Confederal

Sagrario Monedero López, Ecologistas en Acción

Amanda Andrades González (Periodista)

Teresa Gómez Porres

Mario Sánchez-Herrero Clemente

Joseba Achotegui. Psiquiatra, profesor titular de la Universidad de Barcelona

Miguel Ángel Vázquez. Poeta y librero.

David Llorente Sánchez. Exdiputado de las Cortes de CLM

Laura Camargo. Profesora UIB y ex diputada del Parlamento de las Islas Baleares.

Berta Ana de la Dehesa. Representante de Mundo en Movimiento

Alba Díez Arrea, Representante de No Name Kitchen España

Paco Simón, Miembro de la Asociación València Acull

Ana Gracia Soler. Actriz