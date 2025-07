Pertenecer a algo

El final de la asamblea en la que se celebraban los 25 años de Ecologistas en Acción fue una frase, entonada con muchas voces de distintas generaciones, que decía: “Somos como esos viejos árboles”. La canción es de Labordeta y, antes, se habían sucedido muchas otras palabras.

Como cada año, desde hace veinticinco, las personas de distintos grupos de diferentes territorios que forman parte de esta organización se reunían en un lugar del Estado. Esta vez en Zaragoza. Hubo debates. Hubo propuestas. Hubo acuerdos. Hubo acciones. Hubo teatro. Hubo agradecimiento. Hubo un momento para recordar a las personas que murieron este año. Hubo aplausos. Hubo, también, espacio para celebrar y fiesta nocturna.

Se habló de las montañas y de los árboles. De esos seres vivos que son los más longevos y que, junto con los demás vegetales, sostienen con sus raíces y sus hojas la vida en el planeta.

También hubo un momento para compartir reflexiones sobre por qué todas las personas que estaban allí seguían decidiendo formar parte de esa organización. Se dijeron muchas cosas. “Porque quiero defender el territorio en el que vivo”. “Porque con toda esta gente alrededor es más fácil huir de las ganas que te entran a veces de rendirte”. “Porque cuando las cosas vienen mal dadas junto a estas compañeras siempre se siente más calor". “Porque aquí formo parte de los procesos en los que decidimos cómo queremos actuar”. “Porque aquí he aprendido el nombre de las aves”. “Porque soy ecofeminista”. “Porque me ilusiona”. “Porque aquí he aprendido la relación del hambre, la precariedad y las guerras con el deterioro ecológico”. “Porque la palabra con la que me parece que mejor se define lo que somos es revolución”.

Otra persona, desde una esquina, dijo: “Porque pertenecer a este grupo es parte de mi identidad”.

Me quedé pensando en esto. Según el sociólogo chileno Max Neef, la identidad y pertenencia a un grupo (o varios) es una necesidad humana. Dice este autor que las necesidades humanas fundamentales son las mismas en cualquier parte del planeta, pero que lo que es diferente es la forma que tenemos para satisfacerlas. Hay quienes generan su identidad y sentido de pertenencia consumiendo marcas o formando parte de grupos de poder o defendiendo que tienen más derecho a existir que otras personas del planeta. Otra gente lo hace participando en movimientos sociales.

En otras culturas la identidad tiene una relación directa con la naturaleza. Es como si ese pertenecer a algo no se pudiera comprender sin tener en cuenta al resto de seres vivos con los que compartimos planeta. Hace poco una mujer kolla que se llama Adriana me explicaba que es como pensar en un bosque. Ahí todo forma parte de algo que está interconectado configurando una identidad común en la que cada individuo por separado no tiene sentido. Los árboles y otros vegetales establecen mecanismos de cooperación entre ellos, las raíces se conectan y eso les hace ser más capaces de resistir en entornos complicados y establecer mecanismos de defensa que no se basan en dañar a ningún otro ser vivo.

Quizás comprender eso es lo que nos falta para que nuestra identidad incluya proteger aquello de lo que depende nuestra vida. Quizás terminar una asamblea cantando “Somos como esos viejos árboles” es una forma de identificarnos con ese vínculo. De comprender que nosotras pertenecemos a los bosques.