Cuentan de las mujeres indígenas que tienen una fuerte unión con la tierra

que saben que la vida no se limita a los deseos de nuestra especie

que caminan el mundo desde una mirada colectiva

que no entienden las relaciones entre ellas y los hombres si no son equitativas

que escapan de quien las pretende dominar

que creen que la única manera de crear el bienestar social es la justicia

que cuando se violenta a su comunidad lo sienten más que si las violentaran directamente a ellas

que les duele el río contaminado

que no quitan una piedra de su lugar porque respetan el papel que tiene ahí ese elemento

Cuentan de las mujeres indígenas

que luchan por el viento del bosque

que luchan por los animales que airean la tierra

que luchan por beber el agua limpia de los ríos

que luchan contra las multinacionales que destrozan los territorios donde habitan hace siglos

Cuentan de las mujeres indígenas que son asesinadas

porque pelean la dignidad y

porque son mujeres

Cuentan que siguen luchando a pesar de estar muertas